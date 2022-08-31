Энергодар, Украина, 31 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В городе Энергодар задержали киевских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом 31 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Задержана группа [киевских] диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции», — приводит слова Рогова РИА Новости.

По словам чиновника, у боевиков изъяли автоматы, гранатомёты, а также взрывные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, территорию Запорожской АЭС за сутки обстреляли около 60 раз.