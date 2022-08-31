Белград, , 15:15 — REGNUM На всех КПП вдоль административной линии между центральной Сербией и Косово появились текстовые предупреждения. В них говорится, что Сербия при пересечении административной линии разрешает использование личных документов, выданных сепаратистским Косово исключительно ради обеспечения свободы передвижения. Об этом 31 августа сообщили сербские СМИ.

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

В тексте также подчеркивается, что жест Белграда не является признанием независимости Косово или уклонением от выполнения резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии.

Текстовые предупреждения появились на контрольно-пропускных пунктах за день до возможного введения нового режима при пересечении административной линии. Приштина по-прежнему требует запретить использование сербских документов, удостоверяющих личность на территории сепаратистского Косово, передает портал «Косово онлайн».

Напомним, что ранее албанские сепаратисты планировали отменить действие сербских документов, удостоверяющих личность с 1 августа 2022 года. Это вызвало недовольство сербов, проживающих на севере Косово. Было принято решение перенести срок начала исполнения новых правил на 1 сентября. Президент Сербии Александр Вучич попытался достичь компромиссного решения по вопросу использования сербских документов в Косово и Метохии в переговорах с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти.

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