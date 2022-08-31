Белград, 31 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. На всех КПП вдоль административной линии между центральной Сербией и Косово появились текстовые предупреждения. В них говорится, что Сербия при пересечении административной линии разрешает использование личных документов, выданных сепаратистским Косово исключительно ради обеспечения свободы передвижения. Об этом 31 августа сообщили сербские СМИ.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

В тексте также подчеркивается, что жест Белграда не является признанием независимости Косово или уклонением от выполнения резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии.

Текстовые предупреждения появились на контрольно-пропускных пунктах за день до возможного введения нового режима при пересечении административной линии. Приштина по-прежнему требует запретить использование сербских документов, удостоверяющих личность на территории сепаратистского Косово, передает портал «Косово онлайн».

Напомним, что ранее албанские сепаратисты планировали отменить действие сербских документов, удостоверяющих личность с 1 августа 2022 года. Это вызвало недовольство сербов, проживающих на севере Косово. Было принято решение перенести срок начала исполнения новых правил на 1 сентября. Президент Сербии Александр Вучич попытался достичь компромиссного решения по вопросу использования сербских документов в Косово и Метохии в переговорах с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти.

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