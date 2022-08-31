Астана, 31 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Санкции и контрсанкции уже привели к рецессии экономику США и Европейского союза, а также замедлили экономический рост Китая. Об этом заявил эксперт-экономист Айдархан Кусаинов, передаёт «Turanpress. kz».

Mgorod.kz Тенге

По его словам, ухудшение ситуации в скором времени спровоцирует падение спроса на нефть, что в свою очередь напрямую скажется на инфляции в Казахстане и девальвации казахской национальной валюты.

Читайте также: Паника на рынке нефти выгодна и России, и Казахстану — казахский политолог

Аналитик считает, что экономика Казахстана находится на пороге серьёзного кризиса.

«Мантры о том, что вот-вот все само по себе рассосется, чем занимается правительство, не имеют особого смысла. Либо сейчас нужно радикальным образом менять экономическую политику, то есть провести осознанную серьезную девальвацию, изменить направление бюджетных трат, воспользоваться кризисом себе во благо, либо мы делаем вид, что принимаются антикризисные меры и привычно сваливаем вину на внешние факторы», — подчеркнул он.

По мнению Кусаинова, инфляция в Казахстане продолжит разгоняться, и надежды казахских властей и некоторых аналитиков на её замедление беспочвенны.

Читайте также: Казахстан увеличит добычу нефти в ближайшие два года — минэнергетики

«Следующий год в любом случае будет сложным, но в первом варианте кризис затянется на долгое время, а во втором, если правительство предпримет решительные шаги, у нас есть шанс через два-три года нормализовать экономику, войти в траекторию устойчивого роста. Боюсь, мы пойдем по проторенной дороге». Айдархан Кусаинов

Говоря о девальвации казахской национальной валюты, эксперт рассказал о «настолько пессимистичных прогнозах, какие правительство совершенно не учитывает».

«Думаю, что курс тенге, при параметрах, объявленных правительством, все равно «уйдет» выше 500 за доллар. Возможно, по 600 — 700. Хотя бы потому, что не хватает предложения валюты. Если правительство действительно собирается осуществить трансферт в республиканский бюджет размером 2,2 трлн тенге (279,5 млрд рублей), то этого объема может не хватить для поддержания курса», — подытожил он.

Читайте также: Эксперт: единая валюта ЕАЭС могла бы стать большим вызовом Западу