Москва, , 14:30 — REGNUM ВСУ регулярно обстреливают территорию в районе Запорожской АЭС. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС

«Попадание действительно было — в крышу, мы зафиксировали, составили проток», — заявил Балицкий.

Крышу хранилища ядерного топлива на Запорожской АЭС повредил снаряд ВСУ. Речь идёт о спецкорпусе №1 ЗАЭС. Крышу этого хранилища ядерного топлива на Запорожской АЭС повредил снаряд, выпущенный из гаубицы М777 и имеющий калибр 155 мм.

«Что касается станции, работают два блока, пятый и шестой, на 60% и 80% соответственно. Пока что угрозе работы станции благодаря усилиям работников и Росгвардии ничего не угрожает. В настоящий момент надеемся, что обстрелы когда-нибудь прекратятся», — указал он.

По его словам, за ночь на 31 августа было совершенно более 60 попаданий на территорию Запорожской области в районе атомной станции.

«Рядом с атомной станцией разрывались сегодня снаряды, попадали в систему инфраструктуры, целый ряд населённых пунктов, Энергодар подвергается обстрелам», — подчеркнул он.

«Трудно сказать, это всё делается в преддверии приезда, чтобы сорвать приезд, или это делается к 1 сентября, чтобы запугать нас, чтобы дети в школу идти, или делается просто потому что так они нас не любят», — добавил Балицкий.