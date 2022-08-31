Ростов-на-Дону, 31 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Ростовской области определили формат проведения школьных линеек, приуроченных ко Дню знаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«Торжественные мероприятия в День знаний будут проходить только для первых и выпускных классов на открытом воздухе», — уточнили в пресс-центре.

В Ростовской области 1 сентября за парты сядут более 450 тыс. школьников, около 200 тыс. студентов колледжей, техникумов и вузов. Дополнительным образованием на Дону будут охвачены более 250 тыс. детей.