Анкоридж, США, 31 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Авиакомпанию Alaska Airlines обвинили в том, что более 100 пассажиров застряли в самом северном аэропорту США Уайли Пост в ожидании рейсов. Об этом сообщает Independent.

Frank Kovalchek Самолёт авиакомпании «Alaska Airlines»

«25 августа мы вылетели рейсом Alaska Airlines из Анкориджа в Барроу, штат Аляска, с намерением вернуться следующим днём. По прибытии мы обнаружили, что вчерашний рейс был первым, который впервые за четыре дня приземлился в Барроу <…> Многие люди в отеле, с которыми удалось поговорить, ждут своего рейса почти неделю. Также нам сообщили, что у нас мало шансов выбраться сегодня или даже в ближайшие дни», — сообщил редакции сайта «One mile at a time», клиент авиакомпании, представившийся как Джим, который связался с редакцией сайта.

Согласно сообщению, рейс Анкоридж-Барроу отменялся два раза на протяжении двух последний недель, а обратный рейс был отменён шесть раз.

Сотрудники компании утверждают, что отсутствие рейсов связано с плохими метеорологическими условиями.

Отметим, что Барроу не связан с другими населёнными пунктами автомобильными дорогами. Alaska Airlines — единственная авиакомпания, которая выполняет ежедневные рейсы из Анкориджа в Барроу и обратно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что нехватка топлива в Канаде вызывает перебои в выполнении некоторых рейсов, проходящих в высокогорных районах Арктики.

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