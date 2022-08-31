Москва, , 14:28 — REGNUM По итогам 2022 года инфляция в России может вырасти до 20-25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Инфляция Pixabay.com

«Расходы граждан растут. Это признает даже Росстат, который очень сильно сглаживает реальный рост инфляции, — сказал Головченко. — Сейчас инфляция в России, по данным ведомства, около 17%. Это значит, что в среднем всё подорожало на эти самые 17%. А учитывая, что часть цен упала (услуги, например) это говорит о том, что по многим позициям цены выросли в два раза. Ожидаемо, что инфляция по итогам года будет явно выше 17%. Я лично ожидаю инфляцию около 20-25%. Причина — ожидаемая девальвация рубля, дефицит импорта и общемировая инфляция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хачатурян заявил, что если внешнеэкономическое давление на РФ усилится, то по итогам 2022 года инфляция в может оказаться в диапазоне от 16,5% до 17,5%.