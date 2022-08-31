Уфа, 31 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. 372 млн рублей было выделено из бюджета Башкирии за семь месяцев 2022 года организациям железнодорожного транспорта, которые осуществляют перевозки по регулируемым тарифам и льготным проездным билетам. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Отмечается, что благодаря совместному субсидированию маршрутов за счет средств федерального и регионального бюджетов в республике сохраняется фиксированный тариф на перевозки.

Сообщается, что за семь месяцев текущего года из бюджета Башкирии было выделено 372 млн организациям железнодорожного транспорта, организациям воздушного транспорта было субсидировано свыше 45 млн рублей.

«Прошу Министерство транспорта и дорожного хозяйства в постоянном режиме «держать руку на пульсе» и своевременно принимать меры для недопущения снижения объема и качества пассажирских перевозок», — приводит пресс-служба слова премьер-министра региона Андрея Назарова.