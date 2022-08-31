Москва, 31 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Банк России крайне плохо защищает интересы мелких инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что больше 80% жителей РФ заявили о потере сбережений.

Gizn-biz.ru Инвестиции

«При таком отношении Банка России к накоплениям граждан есть риски, что мелких инвесторов, которые хранят суммы от одного до 30 миллионов рублей, практически не останется, — сказал Головченко. – Основная проблема, что обращения граждан в ЦБ по факту обмана со стороны владельцев (мажоритариев) или топ-менеджмента компаний, куда граждане инвестировали свои активы (покупали облигации или акции), не рассматриваются. Все обращения заканчиваются пустыми отписками. И ответами из разряда «вы сами инвестировали, это ваши проблемы». Хотя в массе случаев очевидны возможные мошеннические действия со стороны как топ-менеджмента, так и крупных акционеров».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие споры вызвала представленная Центробанком концепция совершенствования защиты розничных инвесторов.