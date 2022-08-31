Магнитогорск, Челябинская область, , 14:26 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области директора коммерческой организации осудили за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор вынес Ленинский районный суд. Установлено, что этот гражданин заключил договор с одним из АО на поставку металлопроката, не собираясь выполнять свои обязательства. Он ввёл руководство организации в заблуждение относительно своей платежеспособности, а также предоставил поддельную банковскую гарантию.

​​​​​​​

Не подозревая о преступных намерениях, АО осуществило поставку металлопроката на общую сумму более 56 млн рублей. Деньги гражданин присвоил. Вину он признал. Суд назначил ему четыре года условно с шестилетним испытательным сроком. Также он обязан возместить потерпевшему ущерб.

Отметим, приговор пока не вступил в законную силу.