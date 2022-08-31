Севастополь, , 14:26 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя Севастополя по обвинению в совершении преступлений половой направленности в отношении 34 детей, направлено в суд, сообщили 31 августа в пресс-службе прокуратуры города.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

45-летний мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ, в том числе совершения действий сексуальной направленности, развратных действий в отношении несовершеннолетних, распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, а также распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

Как полагает следствие, мужчина с июня 2015 года по апрель 2021 года в соцсети под вымышленным именем вступал в переписку с девочками в возрасте от девяти до 15 лет, в том числе и со своей 15-летней дочерью. Мужчина общался с несовершеннолетними девочками на сексуальные темы и высылал им порноснимки.

«Трех девочек 12, 14 и 15 лет он уговорил сделать свои снимки порнографического характера и отправить ему. Одну такую фотографию с порнографическим изображением несовершеннолетней он распространил в сети «Интернет». С одной из девочек, с которыми переписывался, мужчина впоследствии встретился лично и при встрече совершил в отношении нее развратные действия», — уточнили в прокуратуре.

По данным следователей, всего от действий обвиняемого пострадали 34 ребёнка. Сейчас фигурант дела находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.