Донецк, 31 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Киевские силовики продолжают обстрел посёлка Широкая Балка под Горловкой. Об этом сообщает 31 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

В 12:50 зафиксирован обстрел с позиций ВСУ в Новгородском. В направлении Широкой Балки выпущено семь мин калибра 120 мм.

Посёлок, как сообщало ИА REGNUM, с начала суток обстреливали дважды: в 10:45 (12 мин калибра 120 мм) и в 10:52 (пять мин калибра 120 мм).