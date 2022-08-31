Пекин, , 14:20 — REGNUM Число пользователей интернета в Китае выросло примерно до 1,05 млрд, а коэффициент охвата доступом к интернету по всей стране достиг 74,4%, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

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Среднее недельное время использования Интернета составило 29,5 часов на человека, при этом 99,6% пользователей пользуются Интернетом с помощью мобильных телефонов, говорится в отчете о развитии Интернета в Китае, опубликованном Китайским информационным центром интернет-сети.

К июню в Китае было зарегистрировано 33,8 млн доменных имен в Интернете и развернуто более 1,85 млн базовых станций 5G по всей стране. Согласно отчету, благодаря улучшению инфраструктуры интернет-услуг, охват доступом к интернету в сельской местности вырос до 58,8%, что на 1,2% больше, чем в декабре прошлого года.

По состоянию на июнь число пользователей видеосервиса в короткой форме продемонстрировало наиболее заметный рост и достигло 962 млн, что на 28 млн больше, чем в декабре прошлого года. Число пользователей сервисов мгновенных сообщений, онлайн-новостей и прямых трансляций составило 1,03 млрд, 788 млн и 716 млн соответственно, говорится в отчете.