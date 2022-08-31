Ярославль, 31 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. 31 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Ярославскую область рассказал о строительстве новых медучреждений в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

Михаил Мурашко рассказал, что в Ярославле начинается строительство соматического корпуса детской больницы, в котором будет в том числе отделение по лечению онкогематологических заболеваний. Корпус вошёл в целевую программу «Развитие детского здравоохранения в Ярославской области» на 2020–2024 годы.

«Еще обсуждается ряд проектов, которые будут реализованы. Мы ждем, чтобы выделили средства из федерального бюджета для завершения капитального ремонта инфекционной больницы. Очень важно, чтобы регион своевременно всё делал в соответствии с графиками, и пациенты могли получать эту помощь. Ярославль является законодателем моды в определённых направлениях, здесь располагается очень успешный медицинский вуз. В частности в области эндоскопических методов исследования в Ярославле блестящая школа», — сказал Михаил Мурашко.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» было введено в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства. Сейчас ведется строительство и реконструкция 24 детских больниц и их корпусов.