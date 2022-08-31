Михаил Мурашко рассказал о развитии здравоохранения в Ярославской области
Ярославль, 31 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. 31 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Ярославскую область рассказал о строительстве новых медучреждений в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Михаил Мурашко рассказал, что в Ярославле начинается строительство соматического корпуса детской больницы, в котором будет в том числе отделение по лечению онкогематологических заболеваний. Корпус вошёл в целевую программу «Развитие детского здравоохранения в Ярославской области» на 2020–2024 годы.
В рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» было введено в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства. Сейчас ведется строительство и реконструкция 24 детских больниц и их корпусов.