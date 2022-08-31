Донецк, 31 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 12 мин, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:30 (совпадает с мск) — н. п. Озаряновка — н. п. Зайцево: выпущено 7 мин калибром 120 мм; 13:32 — н. п. Майорск — н. п. Зайцево: выпущено 5 мин калибром 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерия ВСУ открыла огонь по Куйбышевскому району Донецка.

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