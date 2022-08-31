Ульяновск, , 14:18 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дела по факту мошенничества при ремонте парка. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал житель Самарской области, являющийся руководителем строительной компании. Его обвинили в мошенничестве при ремонте парка «Дружбы народов» в Ленинском районе Ульяновска.

По версии правоохранителей, муниципальный контракт по ремонту парка на сумму более 60 млн рублей был заключён в октябре 2018 года. Следствие считает, что при благоустройстве парковой зоны, согласно строительной документации, использовались пятиметровые стальные сваи, однако фактически они были вдвое меньше.

Кроме того, в полиции полагают, что обвиняемый изготовил документы, по которым стоимость закупленных детских игровых комплексов и тренажёров оказалась выше фактической.

По данным УМВД по Ульяновской области, всего было присвоено 2,3 млн рублей, а часть полученных из федерального бюджета средств злоумышленник перевёл на счета аффилированных компаний, планируя воспользоваться ими по своему усмотрению.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Следствие завершено, материалы переданы в Ленинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве на 19 млн рублей при строительстве многоквартирного дома в Ульяновской области.

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