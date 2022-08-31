Ульяновск, 31 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дела по факту мошенничества при ремонте парка. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал житель Самарской области, являющийся руководителем строительной компании. Его обвинили в мошенничестве при ремонте парка «Дружбы народов» в Ленинском районе Ульяновска.

По версии правоохранителей, муниципальный контракт по ремонту парка на сумму более 60 млн рублей был заключён в октябре 2018 года. Следствие считает, что при благоустройстве парковой зоны, согласно строительной документации, использовались пятиметровые стальные сваи, однако фактически они были вдвое меньше.

Кроме того, в полиции полагают, что обвиняемый изготовил документы, по которым стоимость закупленных детских игровых комплексов и тренажёров оказалась выше фактической.

По данным УМВД по Ульяновской области, всего было присвоено 2,3 млн рублей, а часть полученных из федерального бюджета средств злоумышленник перевёл на счета аффилированных компаний, планируя воспользоваться ими по своему усмотрению.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Следствие завершено, материалы переданы в Ленинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве на 19 млн рублей при строительстве многоквартирного дома в Ульяновской области.

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