* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 14:18 — REGNUM Несколько надёжных источников сообщили, что в ряде уездов афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по ночам покидают свои лагеря и занимают окопы и бункеры на расстоянии от лагерей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Собеседники издания подтверждают, что в последнее время талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сильно беспокоят нападения на них и по этой причине они вынуждены покидать лагеря ночью.

Напомним, недавно командование 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» со штабом в Герате предписало своим солдатам воздерживаться от посещения парков и других общественных мест.

Герат является одним из городов, где время от времени происходят убийства одиночных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже целых групп боевиков.