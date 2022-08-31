Ереван, , 14:18 — REGNUM Основательница и бывший гендиректор образовательного проекта «Интерньюс» на постсоветском пространстве Манана Асламазян погибла в результате ДТП в Ереване. Об этом сообщает 31 августа Sputnik Армения.

Ночью 70-летнюю Асламазян доставили в больницу из центра города. Её сбил автомобиль. Асламазян получила тяжёлые травмы, врачи оказались бессильны.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Манана Асламазян родилась 10 января 1952 года в Ереване. В 1993 году она возглавила образовательный фонд «Интерньюс», который входил в международную ассоциацию Internews International. Благодаря деятельности «Интерньюс» в России появилось региональное телевидение. Асламазян удостоена премий «Медиаменеджер России» и ТЭФИ.