Челябинск, , 14:16 — REGNUM Жителей Магнитогорска Челябинской области призывают не пытаться самостоятельно поймать обезьяну, которая гуляет по городу. С таким обращением к ним выступила полиция, пишут СМИ.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — говорится в сообщении областного главка МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа местные жители увидели гуляющую обезьяну на улицах города. При попытке её поймать несколько человек пострадали.

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