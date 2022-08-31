Тайбэй, 31 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. По данным метеорологического агентства Тайваня, этим летом с июля на острове выпало примерно на 60% меньше осадков по сравнению со средним летним количеством осадков, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Taiwankengo Тайвань

Среднее количество осадков, накопленных за последние два месяца, составило 225,5 мм, что является вторым самым низким показателем за всю историю наблюдений, при этом самый низкий показатель составил 216,1 мм в 1993 году, сообщило агентство. Количество дождливых дней этим летом в среднем составило 15,9, что также является вторым наименьшим показателем согласно записям.

Влияние метеорологических факторов и отсутствие сильных тайфунов этим летом вызвали тревогу по поводу нехватки водоснабжения, при этом уровень воды в некоторых водохранилищах, обслуживающих густонаселенные районы, продолжает снижаться. Агентство предсказало, что в этом году выпадет меньше осадков, чем в 2020 году, и настоятельно рекомендовало использовать воду экономно.