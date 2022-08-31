Сеул, , 14:14 — REGNUM Индекс условий торговли в Южной Корее упал до самого низкого уровня. Об сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года индекс условий торговли составил 82,55%, что на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По сравнению с июнем текущего года показатель сократился на 3,1%.

Сообщается, что импортные цены выросли на 22,7% в годовом исчислении на фоне затяжных сбоев цепочек поставок и восстановления спроса. Экспортные цены выросли лишь на 8,1%.

Индекс условий торговли демонстрирует отношение импортных цен к экспортным. Показатель ниже 100% означает, что страна закупает товары за рубежом по более высоким ценам, чем продаёт сама, — и находится в неблагоприятных условиях торговли.