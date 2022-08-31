Тюмень, 31 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Из Тюмени в Махачкалу (Дагестан) открывается рейс с 16 сентября. Его будет выполнять авиакомпания «Азимут», сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Азимут»

Рейс будет выполняться два раза в неделю в понедельник и пятницу. Полёты будут осуществляться на комфортабельных Sukhoi Superjet 100, вместимостью до 108 пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании с 30 августа могут совершать перелёты из Москвы в аэропорты Сочи и Турции по короткому маршруту.