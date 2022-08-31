Москва, , 14:13 — REGNUM Компания «Газпром» готовит к зиме рекордный запас природного газа, сообщил руководитель предприятия Алексей Миллер.

Aлексей Миллер Kremlin.ru

В ходе селекторного совещания ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности Миллер рассказал, что Газпром готовит к зиме рекордный оперативный запас газа. Сейчас эта задача. По его словам, выполнена на 92%.

«А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок», — заявил Миллер.