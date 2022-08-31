Евпатория, Крым, 31 августа 2022, 14:12 — REGNUM Новая авария на Донузлавском водоводе произошла в Евпатории 31 августа, написал в соцсетях глава администрации курорта Александр Лоскутов.
Он уточнил, что на помощь местным специалистам направлены две бригады из Джанкойского и Красноперекопского филиалов ГУП РК «Вода Крыма».
Глава администрации сообщил, что детсады пока будут принимать детей только в группы кратковременного пребывания, в школах уроки проведут по сокращенному графику.
Как сообщало ИА REGNUM, первая авария на водоводе в Евпатории произошла 30 августа, аварию обещали устранить до середины дня 31 августа. В городее ввели режим ЧС.