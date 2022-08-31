Евпатория, Крым, , 14:12 — REGNUM Новая авария на Донузлавском водоводе произошла в Евпатории 31 августа, написал в соцсетях глава администрации курорта Александр Лоскутов.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, на Донузлавском водоводе произошёл новый порыв, в 150 метрах севернее от вчерашнего участка. Поэтому аварийно-ремонтные работы по устранению повреждений продолжаются», — написал чиновник.

Он уточнил, что на помощь местным специалистам направлены две бригады из Джанкойского и Красноперекопского филиалов ГУП РК «Вода Крыма».

«Работы будут проводиться без остановок до полного запуска системы», — добавил Лоскутов.

Глава администрации сообщил, что детсады пока будут принимать детей только в группы кратковременного пребывания, в школах уроки проведут по сокращенному графику.

Как сообщало ИА REGNUM, первая авария на водоводе в Евпатории произошла 30 августа, аварию обещали устранить до середины дня 31 августа. В городее ввели режим ЧС.