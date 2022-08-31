* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 31 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. После того, как афганская студентка Илаха обвинила бывшего пресс-секретаря министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в браке по принуждению и изнасиловании, кари Саид Хости заявил, что девушка вышла за него замуж «по собственному желанию». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Саид Хости ответил на видеообращение на своей странице в «Твиттере», где написал: »Шесть месяцев назад я женился на девушке по имени Илаха по её добровольному согласию».

Он сказал, что не бил свою супругу и развёлся с ней, «используя свои шариатские права». Хости добавил, что сожалеет о своём браке с ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илаха опубликовала видеообращение, в котором говорится, что сейчас её держат в квартире в «Гольбахар-центре» в Кабуле как заключённую и ей не разрешается покидать этот комплекс. По её словам, в феврале текущего года в штаб-квартире разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) её заставили выйти замуж за кари Саида Хости, бывшего пресс-секретаря министерства внутренних дел.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что Саид Хости ворвался в дом Илахи и она требует его уйти, сжимая в руке лопату. На другом видео видно, что она госпитализирована из-за травм.

Девушка умоляет её спасти, и говорит, что это может быть её последнее сообщение, так как она, вероятно, будет убита после его публикации. По её словам, Саид Хости постоянно её избивал и насиловал.