Москва, 31 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Западная дипломатия подвергается эрозии, поэтому нужно совершенствоваться и повышать свою эффективность, заявил 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас чистая дипломатия чуть-чуть подвергается эрозии, но не у нас, у них. Нужно подстраиваться под это, совершенствоваться и повышать свою эффективность», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что существенных подвижек в направлении возобновления переговоров по договору о СНВ с США пока нет.

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