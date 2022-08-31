София, , 14:11 — REGNUM Полиция Пловдивской области на юге Болгарии задержала выходца из б. УССР, подозреваемого в незаконной доставке нелегальных мигрантов с болгарско-турецкой на болгарско-румынскую границу. Об этом 31 августа сообщает софийская информационная служба News. bg.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Согласно официальной информации, в фургоне, за рулем которого находился 28-летний мужчина, были обнаружены девять граждан Сирии, включая 13-летнего подростка. При этом водитель транспортного средства предъявил документы, свидетельствующие о получении им в Болгарии статуса беженца.

Ведется следствие. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит тюремный срок в Болгарии и депортация на родину.

Напомним, несколько дней назад в Болгарии за перевозку мигрантов был задержан другой выходец из б. УССР, также получивший на болгарской территории статус беженца.

По словам независимых экспертов в Болгарии, местным властям необходимо «тщательно проверять каждого мужчину, претендующего на убежище в этой балканской стране».