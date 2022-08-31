Ярославль, 31 августа 2022, 14:11 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко призвал родителей оставить дома детей 1 сентября, если у них есть признаки респираторной инфекции. Об этом Мурашко заявил в ходе визита в Ярославль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, министр обратил внимание родителей на необходимость обеспечить детей удобной одеждой. Мурашко напомнил, что школьнику нужен сон продолжительностью 10-11 часов и здоровое питание.
Михаил Мурашко рекомендовал регулярно проводить диспансеризацию детей. Также он призвал родителей ознакомить медсестру и классного руководителя с хроническими заболеваниями ребенка.
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