Ярославль, 31 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко призвал родителей оставить дома детей 1 сентября, если у них есть признаки респираторной инфекции. Об этом Мурашко заявил в ходе визита в Ярославль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мурашко

«Пожалуйста, не отправляйте ребёнка с признаками респираторных инфекций в школу. Прошу вас, каждую маму, отца. Я прошу, чтобы вы утром ребенка посмотрели, необходимо — померяйте температуру, убедитесь, что он здоров. Потому что нам необходимо в школах обеспечить именно здоровую среду», — сказал Михаил Мурашко.

Кроме того, министр обратил внимание родителей на необходимость обеспечить детей удобной одеждой. Мурашко напомнил, что школьнику нужен сон продолжительностью 10-11 часов и здоровое питание.

«Чтобы это был не какой-то фастфуд. Не кладите ребёнку шоколадки в портфель, чтобы это всё-таки было горячее питание», — сказал министр.

Михаил Мурашко рекомендовал регулярно проводить диспансеризацию детей. Также он призвал родителей ознакомить медсестру и классного руководителя с хроническими заболеваниями ребенка.