Москва, 31 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Если в политическом отношении странам-членам удастся сохранить Европейский союз, то говорить об ЕС как об экономическом интеграционном объединении становится все сложнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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«Европейское единство и солидарность, которые были безусловными приоритетами для формирования и развития ЕС в течение десятилетий, все больше уступают место националистическим настроениям, которые способны усилить дезинтеграционные тенденции.

Так, уже сейчас явно выделяются два полюса — стран Восточной Европы с одной стороны и Западной с другой, которые ставят перед собой слишком разные цели. В институциональном смысле в мире нет аналогов межстрановых объединений с такой степенью и уровнем глубины экономической интеграции, но, с другой стороны, это и выступает недостатком, поскольку высокая экономическая взаимозависимость стран показывает свою несостоятельность.

Вместе с тем разговоры о том, что ЕС является неэффективным и может распасться, ведутся уже два десятилетия. Однако только сейчас страны ЕС подошли к самому, пожалуй, мощному энергетическому и экономическому кризису за всю историю его существования, и здесь как никогда необходимо единство стран-членов по многим вопросам экономической, денежно-кредитной, энергетической политики.

А этого единства как раз нет, и к этому нужно относиться с пониманием, поскольку в условиях экономических шоков страны все меньше хотят зависеть от тех решений, которые принимаются на общеевропейском уровне.

Основная проблема заключается в том, что изначально развитие ЕС было настроено на контекст процветания, экономического роста, достижения все большего богатства. Послевоенное строительство объединенной Европы не учитывало потенциальные сильные и периодически возобновляющиеся шоки: сначала это была рецессия 2008–2009 гг.

Далее — пандемия коронавируса и ее последствия, теперь — осуществление СВО на границах ЕС, практически полное свертывание сотрудничества с Россией и тому подобные экзистенциальные внешние угрозы. Изначально у ЕС фактически не было инструментов противодействия подобным коллапсам.

К тому же ЕС столкнулся с проблемой финансирования военных действий, что ложится тяжелым бременем на потребителей и особенно затрагивает страны Восточной Европы. Следствием этого стали многие нынешние проблемы: высокая инфляция, нестабильность евро, дефицит энергоносителей.

Для будущего объединенной Европы не менее значимыми являются «польский» и «прибалтийский» вызовы, поскольку именно Польша и страны Прибалтики своими нынешними действиями вступают в противоречие с основополагающими принципами европейской экономической интеграции.

В таких условиях беспокоящими и даже пугающими являются заявления некоторых европейских политиков о необходимости скорейшего включения в состав ЕС стран Западных Балкан, а также бывш. УССР и Грузии. Если такие тенденции усилятся, то ЕС вполне может прекратить свое существование.

Возможно, что новая страница в истории ЕС должна быть связана с глубоким реформированием объединения в части процедур принятия решений и дальнейшего географического расширения.

Главное для дальнейшего выбора стран-членов — понимание того, что для них является фундаментальными ценностями и как они готовы защищать эти ценности, и это понимание будет лежать в основе будущего развития ЕС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, распад Евросоюза, либо его глобальное переформатирование может спровоцировать предложение Польши вернуться к использованию своих национальных валют странам еврозоны.

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