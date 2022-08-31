Калининград, , 14:07 — REGNUM В Калининградской области выделили дополнительные средства на закупку лекарств для льготных категорий граждан. Об этом 31 августа в своем телеграм-канале написал губернатор региона Антон Алиханов.

Лекарства

По его словам, средства на эти цели будут выделены из резервного фонда области. Также губернатор сообщил о планах расширить возможности для приобретения универсального перечня необходимых препаратов.

«Выделили Минздраву из резервного фонда дополнительно 350 миллионов рублей на закупку препаратов для льготных категорий граждан, которые лечатся амбулаторно, в том числе, для проведения правильной и полноценной химиотерапии онкопациентам», — написал Алиханов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудит с Алихановым проблемы транзита в Калининград