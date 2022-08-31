Омск, , 14:05 — REGNUM В Омской области 38-летний мужчина, обвиняемый в убийстве маленькой дочери (пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в следственном управлении СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района примерно в час ночи пьяный мужчина лёг спать. Через некоторое время он проснулся из-за того, что его маленькая дочь смотрела телевизор.

Отец разозлился на разбудившую его девочку и задушил её. От шума проснулась мать девочки. Она вызвала скорую помощь и полицию. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области отец ударил ножом сына, игравшего в видеоигры. Возбуждено уголовное дело.

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