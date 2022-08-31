Студентка ЯрГУ придумала нейросеть, помогающую врачу ставить точный диагноз
Ярославль, 31 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Студентка ЯрГУ разработала алгоритм, который поможет врачам в лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.
Свой проект магистрант демидовского университета Анастасия Андержанова презентовала на конкурсе молодёжного научного форума «Наука будущего — наука молодых» в Новосибирске, который прошёл 23–26 августа.
Темой научной работы студентки стала разработка нейросетевых алгоритмов, которые в автоматическом режиме смогут обнаруживать недоброкачественные полипы на слизистой оболочке кишечника. Врач при помощи этой системы сможет более точно определять наличие патологий у пациентов.
По итогу конкурса проект девушки был признан лучшим среди 2,5 тысяч студентов и аспирантов.
Справка: форум «Наука будущего — наука молодых» проводится под патронажем Минобрнауки России в различных городах. Местами проведения VII Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего — наука молодых» стали IX Международный форум технологического сотрудничества «Технопром-2022» и Новосибирский государственный технический университет.