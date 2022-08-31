Ярославль, 31 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Студентка ЯрГУ разработала алгоритм, который поможет врачам в лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.

Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова Анастасия Андержанова

Свой проект магистрант демидовского университета Анастасия Андержанова презентовала на конкурсе молодёжного научного форума «Наука будущего — наука молодых» в Новосибирске, который прошёл 23–26 августа.

Темой научной работы студентки стала разработка нейросетевых алгоритмов, которые в автоматическом режиме смогут обнаруживать недоброкачественные полипы на слизистой оболочке кишечника. Врач при помощи этой системы сможет более точно определять наличие патологий у пациентов.

«Надеемся, что она поможет врачам снизить количество возможных ошибок, ставить более точно и уверенно диагнозы, опираясь на оценки системы поддержки принятия врачебного решения. Нам удалось расширить зону видимости для медиков благодаря компьютерным технологиям», — рассказала Анастасия Андержанова.

По итогу конкурса проект девушки был признан лучшим среди 2,5 тысяч студентов и аспирантов.