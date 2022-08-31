Москва, , 14:04 — REGNUM После перестройки в России был целенаправленно уничтожен и растоптан главный элемент производственных сил страны — человеческий капитал, люди с их знаниями, качествами, трудовыми навыками и производственным опытом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, основным элементом производительным сил, который легче всего уничтожить, и который почти невозможно восстановить является человеческий капитал. Насытить производственные цена современной техникой гораздо проще, чем описанная выше задача.

«А его именно уничтожали, при чем настойчиво и планомерно. Чубайс открыто говорил: «Вы нам аплодируете, а мы вас первыми уничтожим, вы нам не нужны» … Кто-то сходил с ума, кого-то забирали за границу, кто-то начинал жить по новым правилам и терял прежние человеческие профессиональные качества. Оставшиеся превращались в такие вкрапления, они теряли полноценно-социальное качество», — продолжил эксперт.

Он отметил, что человеческий капитал был уничтожен в постсоветской России почти повсеместно, а сохранить удалось очень немного. Но и то, что было сохранено, как бы ценно оно не было, не может восполнить утраты того целого, частью которого они были.

«Один крупный представитель сохранившейся части военно-промышленного комплекса сказал в частном разговоре, что для радикального улучшения вверенной ему части военно-промышленного комплекса ему нужны даже не новые машины и не деньги, ему нужно прежде всего воскресить примерно 200 ушедших из жизни специалистов, способных создавать новое и обладающих необходимой мотивацией», — добавил Кургинян, подчеркнув, что это говорит не оторванный от реального положения дел философ или какой-то отброшенный злопыхатель, а супер-востребованный в современных условиях человек, руководящий конкретными производствами, от которых зависит безопасность страны.

Из этого вытекает, продолжил эксперт, что говорящий все вышесказанное представитель ВПК не может восполнить дефицит кадров через молодых специалистов, в виду того, что они не соответствуют требуемым качества, а это говорит о регрессе и деградации человека. Те же старые кадры, которые есть, не способны на научно-технические прорывы, но еще способны держать индустриальное производство на плаву, этой же способности у тех, кто должен принять из их рук производственную эстафету, они не видят.