Барнаульские дороги превратились в реки из-за сильного дождя
Барнаул, 31 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Сильный дождь, накрывший сегодня, 31 августа, Барнаул, доставил немало проблем автомобилистам и переходам. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, из-за обильных осадков перекрыто движение транспорта по ул. Попова от ул. Семенова до Павловского тракта (в сторону п. Новосиликатного).
Мэрия Барнаула
Последствия ливня в Барнауле
Горожан просят заранее планировать пути объезда этого участка, соблюдать правила безопасности, в сильную непогоду по возможности оставаться дома.
Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа по 5 сентября в регионе местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.
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