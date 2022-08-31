София, 31 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Члены действующего правительства Болгарии не будут прямо или косвенно принимать участия в выборах в Народное собрание (парламент) страны. Об этом 31 августа со ссылкой на заявление болгарского премьер-министра Гылыба Донева сообщает БНР.

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По словам Донева, на сегодняшний день все партии и общественные движения, претендующие на кресла в парламенте, «представили достаточные списки своих кандидатов». «Эти структуры не нуждаются ни в новых лицах, ни в лоббистах из числа министров кабмина», — подчеркнул он.

В то же время БТВ приводит слова Донева о том, что нынешний Совет министров Болгарии готов обеспечить проведение «цивилизованных и демократических выборов» в высший законодательный орган страны.

«На нас лежит ответственность за обеспечение подготовки и проведения выборов, — отметил он. — В остальном от влияния на избирательный процесс мы абстрагируемся».

Напомним, согласно болгарскому законодательству, члены временного правительства могут участвовать в предвыборной гонке.

Выборы в парламент Болгарии запланированы на 2 октября текущего года.