Париж, , 14:03 — REGNUM Член Европарламента Джордан Барделла стал кандидатом в президенты политической партии во Франции «Национальное объединение», передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я позволю себе просить вашего доверия, чтобы продолжить победный путь, который мы прошли за Марин Ле Пен», — написал Джордан Барделла в письме, адресованном активистам партии.

Член Европарламента с 2019 года Джордан Барделла исполнял обязанности президента партии с сентября 2021 года.

Чтобы стать официальным кандидатом, политику нужно до 9 сентября набрать не менее 76 подписей членов нацсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен критикует пренебрежение исполнительной власти, которая планирует провести совет по энергетической обороне.

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