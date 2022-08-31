Барделла стал кандидатом в президенты партии «Национальное объединение»
Париж, 31 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Член Европарламента Джордан Барделла стал кандидатом в президенты политической партии во Франции «Национальное объединение», передает BFM TV.
«Я позволю себе просить вашего доверия, чтобы продолжить победный путь, который мы прошли за Марин Ле Пен», — написал Джордан Барделла в письме, адресованном активистам партии.
Член Европарламента с 2019 года Джордан Барделла исполнял обязанности президента партии с сентября 2021 года.
Чтобы стать официальным кандидатом, политику нужно до 9 сентября набрать не менее 76 подписей членов нацсовета.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен критикует пренебрежение исполнительной власти, которая планирует провести совет по энергетической обороне.