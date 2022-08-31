Париж, 31 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Член Европарламента Джордан Барделла стал кандидатом в президенты политической партии во Франции «Национальное объединение», передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Я позволю себе просить вашего доверия, чтобы продолжить победный путь, который мы прошли за Марин Ле Пен», — написал Джордан Барделла в письме, адресованном активистам партии.

Член Европарламента с 2019 года Джордан Барделла исполнял обязанности президента партии с сентября 2021 года.

Чтобы стать официальным кандидатом, политику нужно до 9 сентября набрать не менее 76 подписей членов нацсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен критикует пренебрежение исполнительной власти, которая планирует провести совет по энергетической обороне.