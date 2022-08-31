Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 14:07 — REGNUM Жительницу Ленинска-Кузнецкого оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что в одной из социальных сетей были обнаружены публикации с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы России. Было установлено, что автором более 13 комментариев и подписей к репостам публикаций с дискредитирующей информацией является жительница Ленинска-Кузнецкого.

В отношении нее был составлен протокол. Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что против Кристины Асмус после публикации в соцсетях возбудили административное дело. Причина — публикация в социальных сетях. Артистке грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

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