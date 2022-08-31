Герат, Афганистан, 31 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат заявили, что они арестовали женщину, которая хотела убить своего мужа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

publicdomainpictures.net Убийство

Командование службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что местная жительница была арестована шестым округом безопасности города Герат, когда пыталась убить своего супруга.

По данным радикалов, у семейной пары был процесс в суде, а когда мужчина пришёл с судебными чиновниками к воротам дома тестя, жена напала на него с ножом и ранила.

Сообщается, что состояние мужчины критическое, он находится в коме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ещё одна женщина зарезала своего мужа в Герате.