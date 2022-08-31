Москва, , 14:00 — REGNUM Евросоюз исчерпал все свои ресурсы противостояния с Россией. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Ничего Европа с нами сделать не может. Запас её возможностей иссяк. Прямая военная агрессия НАТО против России тоже невозможно — они тут же получат в лоб и отползут», — сказал Коротченко.

Именно этим и объясняется русофобия западных политиков, которую они изливают в СМИ — ни на что другое они уже не способны, считает эксперт.

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