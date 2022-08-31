Иркутск, , 13:59 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Иркутской области совместно со службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводит работу по сохранению взаимодействия местных товаропроизводителей и торговой сети «Слата» (ООО «Маяк»), сообщает 31 августа телеграм-канал минсельхоза региона.

Иркутск. Торговая сеть «Слата» Минсельхоз Приангарья

По информации, предоставленной ООО «Маяк», приобретение «X5 Retail Group» доли в уставном капитале ООО «Маяк» юридически не повлечет смену собственника торговой сети «Слата». Таким образом, договоры с поставщиками, продолжат действовать на прежних условиях. Вопрос об уменьшении объема оборота продукции местных производителей в торговой сети «Слата» не рассматривается.

Торговая сеть продолжит работать под своим брендом. Некоторые процессы будут интегрированы с Retail Group X5, в частности закупки и логистика.

По информации компании в планах торговой сети увеличивать объемы реализации региональной продукции. Компания запустила проект «Местные производители» для создания возможности реализации в торговой сети продукции иркутских предприятий малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года отмечалось, что торговые объекты в Иркутской области работают в штатном режиме, спрос на товары первой необходимости стабилизировался.

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