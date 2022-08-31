Высоцк, Ленинградская область, 31 августа 2022, 14:03 — REGNUM В порту Высоцк Выборгского района Ленинградской области построят новый зерновой терминал, который на четверть увеличит общие объемы отгрузок зерна через порты Ленинградской области.

Порт «Высоцк»
Порт «Высоцк»
Neftegaz.ru

Соответствующее соглашение 31 августа подписали в рамках XXXI международной агропромышленной выставки «Агрорусь» заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и генеральный директор ООО «Порт Высоцкий» Вадим Павлов.

«Появляется еще одна точка для выхода на международные рынки российских, ленинградских сельхозпроизводителей. Мы каждый год увеличиваем производство зерна, и новый терминал будет способствовать развитию общего экспортного потенциала региона», — сказал Малащенко.

Новый зерновой терминал в порту Высоцк, грузооборотом 4 млн тонн в год, будет способен принимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последующим накоплением зерновых культур в специализированном складском парке емкостью 240 тыс. тонн.

«Объем инвестиций в проект составит порядка 5,5 млрд рублей, планируется создание 50 новых рабочих мест. Специализированный комплекс будет построен с соблюдением всех экологических норм», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, на ПМЭФ-2022 стало известно, что группа компаний «Содружество» построит терминал для экспорта и импорта зерна и других насыпных грузов в Усть-Луге.

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