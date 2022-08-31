Высоцк, Ленинградская область, 31 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В порту Высоцк Выборгского района Ленинградской области построят новый зерновой терминал, который на четверть увеличит общие объемы отгрузок зерна через порты Ленинградской области.

Neftegaz.ru Порт «Высоцк»

Соответствующее соглашение 31 августа подписали в рамках XXXI международной агропромышленной выставки «Агрорусь» заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и генеральный директор ООО «Порт Высоцкий» Вадим Павлов.

«Появляется еще одна точка для выхода на международные рынки российских, ленинградских сельхозпроизводителей. Мы каждый год увеличиваем производство зерна, и новый терминал будет способствовать развитию общего экспортного потенциала региона», — сказал Малащенко.

Новый зерновой терминал в порту Высоцк, грузооборотом 4 млн тонн в год, будет способен принимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последующим накоплением зерновых культур в специализированном складском парке емкостью 240 тыс. тонн.

«Объем инвестиций в проект составит порядка 5,5 млрд рублей, планируется создание 50 новых рабочих мест. Специализированный комплекс будет построен с соблюдением всех экологических норм», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, на ПМЭФ-2022 стало известно, что группа компаний «Содружество» построит терминал для экспорта и импорта зерна и других насыпных грузов в Усть-Луге.