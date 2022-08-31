Красноярск, 31 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В природном парке «Ергаки», расположенным на юге Красноярского края, высадили тысячу молодых саженцев кедра на бывших туристических стоянках по берегам озера Каровое и вдоль ручья Нижняя Буйба. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Дарья Драй ИА REGNUM Саженцы кедра

«Акции по высадке молодых саженцев в парке мы проводим регулярно. Это один из способов ускорить восстановление растительности в районе стихийных троп и бывших неорганизованных турстоянок», — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Отмечается, что озеро Каровое в природном парке «Ергаки», которое расположено на высоте 1630 метров над уровнем моря на границе лесной зоны, трудно поддаётся восстановлению. По словам специалистов, до наступления зимы кедры успеют адаптироваться к новым условиям.

Ранее молодые саженцы кедра высаживали на озёрах Радужное и Художников, после чего там наблюдается рост трав, кустарников, мхов и лишайников.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом лесопитомнике под Ангарском выращена первая партия посадочного материала.

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