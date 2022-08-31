Сеул, 31 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи рассмотрит возможность оказания поддержки водородной отрасли. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Хан Док Су.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 31 августа в ходе церемонии по случаю открытия международной выставки водородной промышленности H2 MEET 2022.

Глава правительства Южной Кореи напомнил, что власти намерены ускорить развитие отечественной водородной отрасли, чтобы обеспечить её лидерство на мировом рынке.

Хан Док Су отметил, что южнокорейское правительство намерено сформировать развитую экосистему водородной экономики, реализовать масштабный проект производства «зелёного водорода», нарастить производство водорода за счёт ядерной энергетики. Он также сообщил о намерении принять меры по расширению применения водородного топлива в разных сферах.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что конкретные мер будут представлены на первом заседании комитета по водородной экономике, которое состоится в ближайшее время.