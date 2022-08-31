София, , 13:56 — REGNUM Новый интерконнектор, соединяющий газовые системы Греции и Болгарии, будет запущен 15 сентября. Об этом 31 августа в эфире БТВ заявил действующий министр регионального развития Болгарии Иван Шишков.

По словам Шишкова, до этой даты будут завершены последние пилотные работы по газоподаче, после чего зарубежное голубое топливо будет регулярно поступать в болгарский газопровод.

«На сегодняшний день нет никаких опасений относительно стабильного функционирования структуры», — отметил, в частности, он.

Напомним, интерконнектор «Греция — Болгария» был торжественно открыт 8 июля 2022-го года. Трубопровод создал прямую связь систем транспортировки газа между Комотини на греческом северо-востоке и Стара-Загорой на болгарском юге. Планируемая проектная мощность системы срставляет 3 млрд кубометров в год.