Самара, 31 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Самаре намерены организовать собрания с участием жильцов и собственников квартир, расположенных в зоне строительства станции метро «Театральная». Об этом 31 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

ОАО «Метрострой» Строительство метро

Сообщается, что на этих собраниях жители смогут получить всю необходимую информацию о компенсациях, связанных с изъятием жилья и земельных участков для государственных нужд.

Отмечается, что помимо этого, в администрации Ленинского района будет организован ежедневный прием граждан, которые желают получить индивидуальную консультацию в связи с расселением.

Сообщается, что новая станция метро в Самаре может увеличить пассажиропоток на 30%. Она позволит связать удаленные районы города с историческим центром областной столицы, сократив время в пути до 15−20 минут.

«Стройка значительная, затрагивающая структуру городского округа Самара, нескольких районов. Стройка, которая, конечно, будет создавать неудобства для жителей, и компенсирующие мероприятия здесь должны быть хорошо продуманы и реализованы», — приводит пресс-служба слова главы регионаДмитрия Азарова.

Отмечается, что в городе был подготовлен список зданий и земельных участков, которые подлежат изъятию в соответствии с законодательством.

«Это жилые помещения, 78 из которых находятся в муниципальной собственности, а 166 принадлежат 162 гражданам по праву частной собственности. В целях расселения граждан из муниципального жилищного фонда осуществляется закупка квартир. 69 из 78 квартир для квартиросъемщиков уже подобраны», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что уже подписано 32 согласия на расселение.

«Дело в том, что, по действующим нормам, владельцы жилья могут получить компенсацию, равную его рыночной стоимости. Далеко не все с этим согласны, поскольку в районе строительства метро много малометражных квартир. Рыночная стоимость такого жилья невелика», — сообщает пресс-служба.